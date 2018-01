Une ville belge parmi les "52 destinations où partir en 2018" du New York Times

Toute l'année, les reporters de ce quotidien emblématique outre-Atlantique sillonnent les sept continents du globe. L'occasion d'établir un classement classement annuel regroupant 52 endroits à visiter . Des suggestions basées sur de nombreux critères et une sélection de plusieurs journalistes, "un kit de base pour s'évader à travers le monde", explique le journal.

Parmi les traditions de début d'année du New York Times, ce journal américain aux 2,9 millions d'abonnés, figure la liste des endroits où se rendre dans l'année à venir. Pour 2018, parmi la cinquantaine de destinations mises en lumière par le quotidien, figure une ville belge.

Ypres décroche la 46ème place

Capture d'écran du New York Times - © https://www.nytimes.com/interactive/2018/travel/places-to-visit.html

"Une survivante de la Première Guerre mondiale, cent ans plus tard", écrit le quotidien pour mettre l'eau à la bouche quant à la seule ville belge du classement. C'est Ypres qui est classée à la 46ème position du classement de 2018. Derrière Prague, Séville ou encore Oslo, la ville du nord-ouest de la Belgique ne fait pas tache, présentée comme "l'un des endroit les plus important où commémorer le centième anniversaire de la première guerre mondiale".

Cette ville flamande a en effet été le théâtre de nombreuses batailles. D'octobre 1914 à octobre 1918, un champ de bataille était installé à quelques kilomètres du centre de la localité. Elle a été détruite presque complètement durant la guerre pour être reconstruite à partir de 1921.

La Nouvelle-Orléans, première ville de l'État de Louisiane aux Etats-Unis, est présentée comme la première ville à voir en 2018 par le New York Times. La Colombie et la région de Basilicate, dans le sud de l'Italie, se positionnent à la deuxième et troisième marche du podium.