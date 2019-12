Une vente publique d'articles de luxe organisée par le magasin du SPF Finances rapporte plus de 100.000 euros

Une vente publique d'articles de luxe et de bijoux, organisée par le "magasin" du SPF Finances, le "Fin Shop", a rapporté samedi quelque 105.000 euros à l'Etat. "Nous sommes très contents de ce résultat", indique dans l'après-midi le porte-parole Francis Adyns.

Le Fin Shop organise régulièrement des ventes via lesquelles il écoule des biens confisqués par la justice chez des criminels, entre autres. Des véhicules sont régulièrement proposés en vente publique, mais samedi c'était au tour d'articles de luxe, avec des montres, des vêtements de grandes marques, des chaussures, bijoux et autres sacs. Environ 200 personnes se sont rendues sur place. Le lot parti pour la somme la plus importante a été adjugé pour 5.500 euros. Il s'agissait d'une paire de boucles d'oreilles en diamant. Les manteaux en fourrure n'ont en revanche pas eu de succès, ces lots n'ont pas trouvé preneur.