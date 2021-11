Une trentaine de personnes jugées à Bruxelles pour des faits de corruption lors du contrôle des véhicules

Fraudes au contrôle technique à Anderlecht et Forest en 2014 © Tous droits réservés

Plus

Ils devraient être 30 -28 hommes, 2 femmes - à comparaître devant le tribunal correctionnel délocalisé au "Justitia" sur l'ancien site de l'Otan. Cinq prévenus font défaut, d'autres ne sont pas présents pour cause de travail ou de maladie mais sont représentés par leur avocat. Ils doivent répondre de corruption - passive ou active -, d'appartenance à une organisation criminelle et pour certains de faux et usage de faux ou d'escroquerie.

Des faits qui datent

C'est en 2014 que l'affaire éclate au grand jour. Pour confondre les protagonistes, les enquêteurs ont procédé à des écoutes téléphoniques. Des garagistes ou une société d'aide à la personne proposaient de passer le contrôle technique à la place du conducteur, généralement dans le cas de la vente ou de l'achat d'un véhicule d'occasion. Lorsqu'une voiture présentait quelques défauts mineurs, le garagiste "s'arrangeait" avec certains agents des centres de contrôle technique d'Anderlecht et de Forest. Contre quelques euros, le contrôleur acceptait de fermer les yeux et délivrait une carte verte. "Nico" et "Roby" sont les deux principaux organisateurs d'un des volets du dossier. Ils sont tous les deux en aveux des faits de corruption mais contestent la prévention d'organisation criminelle. Le système était bien rôdé. Soit ils louaient (entre 350 et 600 euros par mois) des plaques "marchand" à des automobilistes souhaitant passer le contrôle technique; soit ils proposaient de le passer pour eux contre 150 à 180 euros, en fonction des défectuosités au véhicule. Selon le principal prévenu, le volet illégal ne concernait que 30% de leur activité.

Un contrôleur nie les faits

En poste à Forest depuis mais 2000, un contrôleur conteste toute corruption dans son chef. Il n'a pas été licencié, malgré son inculpation et attend, non sans une certaine appréhension, la décision du tribunal. Il n'est qu'à quelques années de la pension et se présente plutôt comme un lanceur d'alerte. Il affirme avoir dénoncé dès 2010 des irrégularités structurelles à ses supérieurs, sans que cela soit suivi d'effets. En 2017, il envoie d'autres éléments prouvant des irrégularités et impliquant le sommet de l'administration en charge de la sécurité automobile. S'il fait partie des mis en cause, nous explique-t-il, c'est parce que les enquêteurs ont présenté aux suspects des listes de noms en leur demandant de cocher les personnes impliquées. "Règlement de compte personnel, sans doute". L'instruction d'audience - ou l'interrogatoire des prévenus les uns après les autres - se poursuivra ce mardi. Dès jeudi, place au réquisitoire du Procureur du Roi avant les plaidoiries des parties civiles et, enfin, de la défense. Au total, un mois de débat est prévu pour cette vieille affaire dans laquelle plusieurs avocats devraient plaider le dépassement du délai raisonnable.