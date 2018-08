Une trentaine de millions débloqués pour donner un nouveau visage à la gare de Charleroi-Sud

Premier changement visible : une nouvelle entrée, couverte, va faire son apparition sur l'esplanade devant la gare. Une sorte de halle qui guidera les voyageurs vers l'entrée actuelle. A côté, les connections entre le métro et le bus seront améliorées, et la rive droite de la Sambre va se transformer.

Pour passer de l'autre côté de la gare, vers le quartier Villette, le couloir sous les voies Ouest sera agrandi. Globalement, les accès seront améliorés, avec des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.

A l'arrière de la gare, les parkings vont se transformer eux-aussi. La rue de la Villette sera réaménagée. Des dépose-minutes verront également le jour pour conduire quelqu'un à la gare, ainsi que des places pour les bus et les cars.

Et avec tout ça, on va voir apparaître une nouvelle sortie de l'A503, qui vient se terminer au-dessus de la gare quand on prend le petit ring de Charleroi. Une sortie directe pour la gare et les parkings.