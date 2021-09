Une trentaine de jeunes ont traversé Bruxelles à vélo pour le climat

Une trentaine de jeunes cyclistes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont circulé vendredi, de 13h00 à 15h00, entre le bois de la Cambre et la rue de la Loi, pour attirer l'attention des représentants de l'Union européenne sur l'urgence d'agir face au réchauffement climatique.

Les participants font partie de mouvements de jeunes pour le climat issus de cinq pays européens.

"Les inondations exceptionnelles en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse et en Autriche, ainsi que les feux de forêts exceptionnels en France, en Italie, en Grèce et en Espagne prouvent non seulement que la crise climatique a déjà des effets aujourd'hui, mais aussi que c'est une crise qui n'épargnera aucune région", soulignent les mouvements dans leur communiqué.

"Ces événements ne se produisent pas naturellement à ce rythme et avec cette ampleur, mais sont causés par l'Homme (...) Ils tuent des gens, détruisent des maisons, et accélèrent la perte de la biodiversité... Nos politiciens européens doivent agir et travailler ensemble pour arrêter la crise climatique."