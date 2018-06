Une supercar wallonne en lin sur une grille de départ mythique, pilotée par Vanina Ickx

Une voiture de sport avec une carrosserie en fibres de lin et fabriquée en Wallonie: c'est le nouveau projet du constructeur de la Supercar Vertigo, l'entreprise Automobiles Gillet, installée à Gembloux.

Le créateur automobile Tony Gillet et ses ingénieurs termineront dans les prochains jours un nouveau prototype sportif qui allie écologie, légèreté et puissance.

Le bolide, une Vertigo à la fibre écologique, participera le 24 juin prochain à la mythique course de côte "Pikes Peak", au Colorado (Etats-Unis). C'est Vanina Ickx, fille du célèbre Jacky Ickx, qui pilotera ce fleuron de technologie wallonne. "Je suis heureuse de participer à ce projet novateur parce que cela fait partie des choses qu'on peut améliorer dans le futur et dans le sport automobile".

Une Vertigo "verte", de couleur rouge

Déjà détenteur du record du monde d'accélération, le créateur de la Vertigo, Tony Gillet, a choisi une carrosserie en lin et plus en carbone. "Le lin est aussi léger que le carbone (d'où une voiture légère et une consommation réduite). Il ne se désolidarise pas en cas d'impact. Et il offre aussi un avantage "bio" (écologique)". Un atout "vert" pour une voiture qui sera peinte en rouge vif.



La conception et la fabrication de ce bolide de 380 chevaux mobilise toute une équipe d'ingénieurs et de techniciens dans les ateliers des automobiles Gillet, à Gembloux. Une société suisse, spécialisée dans la fabrication de produits en lin, collabore au projet. Avec de possibles productions de carrosseries en lin, à moyen terme, dans le monde du sport automobile, en tout cas. Le partenaire suisse travaille d'ailleurs déjà sur des projets de carrosserie en lin développés par de grandes marques automobiles.

450 millions d'euros

Le projet "Vertigo Pikes Peak" coûtera au total environ 450 millions d'euros. Un montant financé par une vingtaine de partenaires privés. Avec son nouveau prototype, Tony Gillet espère vendre ses voitures (et le savoir-faire wallon) aux Etats-Unis. Un produit de niche, mais qui ouvrira peut-être la voie à de nouveaux types de véhicules pour le grand public.