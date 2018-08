Une statue inestimable vandalisée dans le Cimetière de Laeken

"Cette statue a incontestablement une valeur patrimoniale et artistique. Elle pèse 400 kilos, le visage de la femme à quelque chose d’antique", raconte Verhofstadt. "Les deux têtes, et le bras découpés pourront certainement être vendus en pièces détachées, présentées sur un petit socle".

Des caméras supplémentaires

La ville de Bruxelles compte porter plainte et analyser les images des caméras de sécurité à l’entrée. "Ça nous pousse à être plus vigilant, être encore plus attentif pour l’avenir de ce cimetière et de son patrimoine exceptionnel. Malheureusement, les vandales ont été relativement bien informés. Il était prévu d’installer des caméras supplémentaires le mois prochain", explique Geoffroy Coomans de Brachène (MR), échevin du patrimoine bruxellois.

En effet, 250.000 euros ont été débloqué pour renforcer la sécurité afin de protéger les quelque 300 statues du cimetière de Laeken.