Une start-up louviéroise lève le voile sur les utilisateurs d'Instagram

Qui dit commerce dit inévitablement stratégie marketing. Que vous vendiez des vêtements, des bijoux ou des voitures, identifier et cibler son public est indispensable.

A l'heure du digital, les réseaux sociaux deviennent incontournables en termes de stratégie publicitaire. Mais comment cerner au mieux son public? Comment répondre à ses attentes?

"Une première mondiale"

La start-up louviéroise Soprism a developpé une technologie permettant de décrypter le profil des utilisateurs d'Instagram, et de comparer ce profil avec les utilisateurs de Facebook.

Age, sexe, région, centres d'intérêt : différents paramètres sont passés au crible. Des données qui jusqu'ici n'étaient pas accessibles aux annonceurs ou commerçants. "C'est une première mondiale" se réjouit Jonhattann Mingoia, co-fondateur de la startup. "Une technologie ‘made in Belgium’ lève le voile sur qui sont les utilisateurs d’Instagram et quels sont leurs intérêts, affinités et potentiel pour les entreprises."

Quand on sait que 3,3 millions de Belges sont actifs sur Instagram, on comprend mieux le potentiel.

Le marketing ciblé devient essentiel pour les annonceurs et les commerçants. "Etre présent sur Instagram nous a amené une nouvelle clientèle, plus jeune. C'est une nouvelle vitrine pour notre boutique" explique Baptiste Polomé, bijoutier à Charleroi.

Profil-type sur Instagram : une femme jeune avec un haut niveau d'éducation

Les données révélées par la start-up louviéroise montrent que le public d'Instagram est bien différent de celui de son jumeau Facebook. "On remarque que le public d'Instagram est plus féminin, plus jeune, plus souvent néerlandophone et plus éduqué. C'est une population plus proche de la culture, de l'art, des marques premium, qui a généralement un plus haut pouvoir d'achat que le public de Facebook" détaille Jonhattann Mingoia.

Connaître ces différences permet d'adapter sa stratégie marketing au réseau social sur lequel on opère.

"Sur Instagram, c'est vraiment le pouvoir de la photo. On va photographier le bijou porté, dans une situation du quotidien. On privilégie nos bijoux accessibles aux jeunes, dans une gamme de prix abordable. Sur Facebook par contre, on va s'adresser à un public plus âgé" explique Baptiste Polomé, gérant d'une bijouterie.

Soprism propose à tout commerçant d'analyser son propre public sur Instagram et sur Facebook et de pouvoir ainsi mieux coller à ses attentes. A noter tout de même: l'accès aux données est payant.