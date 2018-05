Une seule maison du tourisme pour la vallée de la Meuse

Trois jours pour aller de Namur à Dinant avec un vélo électrique... voilà un des packs "séjour à vélo" que vous propose la nouvelle maison du tourisme de la vallée de la Meuse Namur-Dinant.

La maison du tourisme de Namur et celle de la Haute-Meuse dinantaise sont désormais fusionnées. L'idée ? Faire de la vallée de la Meuse un rendez-vous touristique incontournable. Une "petite vallée de la Loire" wallonne en somme.

D'ailleurs, si on prend le guide du Routard consacré à la Belgique, il recommande deux jours de visite pour les régions de Namur et de Dinant. Mais vu de l'étranger, il s'agit bien d'un seul et même territoire touristique.

13 communes qui s'égrennent le long de la Meuse et ses affluents sont donc désormais chapeautées par la même maison du tourisme. Il s'agit d'Andenne, Anhée, Assesse, Dinant, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, La Bruyère, Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville et Yvoir.

Les bourgmestres se sont rendu compte qu'entre le Pays de Namur et la Haute-Meuse dinantaise, les offres touristiques sont complémentaires, et pas du tout concurrentielles. Tourisme nature, gîtes et campings à profusion pour la Haute-Meuse ; tourisme urbain et hébergements étoilés pour Namur.

La colonne vertébrale de cette nouvelle maison du tourisme, c'est la Meuse! L'eau, le fleuve, relie entre elles les 13 communes. D'ailleurs, le premier projet concret de cette nouvelle maison du tourisme, ce sont des packs, des séjours à vélo le long de la Meuse, de Namur à Dinant ou inversément. "On dispose de vélos électriques et on peut profiter du cours d'eau, prendre son temps pour découvrir nos paysages et notre patrimoine", explique Valérie Triohène (de la maison du tourisme de la vallée de la Meuse Namur-Dinant).

Parmi ces séjours "vélo", un pack de trois jours appelé "Les châteaux de la Meuse à vélo". Toute ressemblence avec les Châteaux de la loire est très certainement tout à fait volontaire...