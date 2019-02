Une seconde vie pour la chapelle Sainte-Anne à Bassenge

Une seconde vie pour la chapelle Sainte-Anne - © Tous droits réservés

" Maintenant, je vais venir avec une grue pour tout dégager, toute cette terre qu'il y a autour et qui s’est empilée. Et après, je vais creuser à 40 centimètres autour. Je veux remettre des vieux pavés pour qu'il me soit facile de travailler autour. Après on va refaire la toiture, il y a un tout petit peu à refaire. Et après je vais commencer la voûte, faire la porte et après je vais tout repeindre. Je me donne 5 mois plus ou moins. Je vois plein de chapelles en Belgique à l’abandon et ça me fait mal parce que c’est l’histoire des habitants, des villageois, des possessions et toutes ces choses-là ont disparues et c’est triste ", raconte l’acheteur Ali Aghroum.