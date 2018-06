Une salle de shoot, qu'est-ce que c'est? Avant Liège, l'expérience de Strasbourg

Ce sera la première de Belgique. Une salle de consommation à moindre risque, plus communément appelée " salle de shoot " doit ouvrir à Liège, tout début septembre. Les usagers de drogue pourront s’y rendre avec leur propre produit. Ils seront encadrés par des professionnels. De telles salles existent déjà, ailleurs en Europe. Nous avons visité celle de Strasbourg. Elle s’appelle Argos et a ouvert il y a un an et demi.

La salle de consommation strasbourgeoise a ouvert en novembre 2016 - © RTBF Sans cette politique, beaucoup seraient morts aujourd'hui " Nous avons la joie de vous annoncer qu’on vit encore ". Quelques mots, griffonnés à la peinture bleue, jetés sur une toile aux couleurs vives. Des mots qui résonnent comme un cri dans le hall de la salle de consommation de Strasbourg. Cette phrase, écrite par un usager de la salle, est devenue devise pour la responsable du lieu. " Elle résume vingt-cinq ans de travail dans la réduction des risques ", nous explique Danièle Bader, la responsable du site. " Si cette politique n’avait pas été mise en place, beaucoup seraient morts aujourd’hui. " Argos a pris ses quartiers dans un ancien bâtiment de l’hôpital de Strasbourg. L’espace est clair, parsemé de quelques touches de couleurs gaies. " On veut accueillir les gens dans de bonnes conditions, parce que pour eux, ça n’est pas facile de venir ici ", précise Daniele Bader.

Jérôme suivra bientôt une cure de désintoxication pour tenter de se défaire de son addiction aux opiacés. - © RTBF " Au début c’est très difficile de se piquer devant des gens que vous ne connaissez pas ", confirme un usager. Jérôme a 43 ans et des tatouages plein le corps. " Ça aussi c’est comme une drogue ", concède-t-il dans un demi sourire. En ce moment je pars à la fermeture, au moins je suis sûr de pas faire de connerie Cinq ans à la légion étrangère, des images " horribles " qui le hantent : aujourd’hui Jérôme passe ses journées à lutter contre son envie de mourir. " Y a deux jours, j’étais prêt à le faire ", lâche-t-il à une éducatrice en dévoilant une large entaille sur son avant-bras. Jérôme a trouvé dans la drogue un exutoire, devenu aujourd’hui prison : " je veux arrêter ça, j’en ai vraiment marre ". Infirmiers, assistants sociaux et psychologues sont là pour l’écouter et le conseiller, l’orienter vers une cure de désintoxication. Ce soir il restera à Argos jusqu'à la fermeture, à 19 heures, pour ne "pas faire de connerie".

aiguilles, seringues, lingettes, coupelle : du matériel stérile à usage unique pour éviter les contaminations - © RTBF Si Jérôme vient ici, c’est donc surtout pour ne pas être seul. Mais aussi pour se cacher des autres : " il vaut mieux faire ça ici que dans la rue, jeter les seringues dans les buissons et risquer qu’un enfant joue avec. " A l’accueil, il échange quelques mots avec l’infirmière qui le connaît bien et tend son " produit " : du subutex, un substitut médicamenteux à l’héroïne qu’il prendra en injection. Prévention des risques, dépistage et suivi social Direction la salle de consommation, derrière une large porte battante en verre opaque. Un lavabo pour se laver les mains et plus loin, quelques tables, séparées par des demi-cloisons font office de postes d’injection. Au fond de la salle, une cabine isolée, réservée aux usagers qui pratiquent l’inhalation. Jérôme reçoit une seringue, deux aiguilles, une coupelle et une lingette. Du matériel stérile, à usage unique, pour prévenir tout risque de contamination. Pour plus d’intimité, il demande aussi un paravent.

Les postes d'injection sont séparés par des demi-cloisons pour garantir un minimum d'intimité - © RTBF Deux personnes restent en permanence dans la salle, dont au moins un infirmier, pour réagir rapidement en cas d’overdose. Le personnel peut orienter, conseiller mais jamais pratiquer l’injection. Claire Jermann a commencé sa carrière dans un service hospitalier conventionnel. Mais la jeune infirmière a été heurtée par les préjugés de certains de ses collègues vis-à-vis de ceux qu’ils appelaient les " junkies " ou les " toxicos ". Ici, elle se sent utile : " on leur propose un lieu propre et sécurisé. On fait de la prévention des risques. Ils peuvent se faire dépister. Il y a aussi un suivi social. "

Nous rencontrons Céline à la cafétéria. Un visage doux encadré par de longs cheveux blonds, une silhouette frêle et un pied enserré dans une attelle. D’origine carolo, la jeune femme de 27 ans a quitté le domicile familial à 15 ans. Depuis, elle se laisse porter par les rencontres et les petits boulots : Charleville-Maizière, Paris et Lyon avant de se retrouver ici, à Strasbourg. Dehors, si on nous tend la main c'est pour qu'on finisse dans un lit Accro à la morphine, adepte du speed et de la cocaïne, Céline ne vient pas ici que pour consommer. Elle profite aussi de ses passages quotidiens pour prendre une douche, consulter un médecin ou se faire aider dans ses démarches administratives. Comme elle, près d’un quart des usagers de la salle sont des femmes. Cet espace, elles le voient comme une bulle sécurisée. " Ça évite d’être sous un pont ou dans des toilettes publiques, estime Céline. On est à l’abri des conflits et des contrôles policiers. " A l’abri de certains hommes aussi. " Dehors, si on nous tend la main, c’est parce qu’on est une jeune femme. On nous propose de l’aide pour qu’on finisse dans un lit ", témoigne Céline. Elle aime la philosophie de cette structure où rien n’est obligatoire : " c’est nous qui allons demander de l’aide et pas les gens qui viennent vers nous pour nous imposer leurs envies et leur rythme ".

Laurie Francioni, travailleuse sociale et Claire Jermann, infirmière, assistent les usagers dans la salle d'injection - © RTBF Si on leur interdit quelque chose, ils le feront ailleurs Depuis qu’elle fréquente Argos, Céline assure que ses habitudes ont changées. Elle n’a pas réduit sa consommation mais consomme différemment. Elle a par exemple pris le réflexe de changer de matériel à chaque injection. Elle a aussi appris comment " se faire moins mal ". Comme beaucoup d’autres usagers du lieu, Céline ne compte pas arrêter complètement la drogue. Elle voudrait se débarrasser de la morphine, son addiction, mais " garder la partie plaisir ", comprendre " le speed et la cocaïne ". Éviter que les usagers meurent ou s'abîment encore plus Le sevrage n’est d’ailleurs pas un objectif à tout prix. " Notre mission fondamentale, c’est de limiter le risque d’overdose et de contamination par le VIH ou l’hépatite C ", rappelle Danièle Bader, la responsable de la salle. " Nous voulons éviter que les usagers meurent ou s’abîment encore plus ". C’est pourquoi, chez Argos il y a très peu d’interdits. C’est le principe de réalité qui prime : " de toute façon, si on leur interdit quelque chose ici, ils le feront ailleurs ", estime Danièle Bader.

En un an et demi d’existence, Argos comptabilise près de 520 inscrits. Certains ont troqué leur drogue contre des médicaments de substitution. D’autres ont suivi des cures. D’autres enfin, ont changé de mode de consommation : de l’injection, ils sont passés à l’inhalation. Le personnel a bien dû faire face à plusieurs cas d’overdose, mais aucune n’a eu d’issue fatale. Un bilan jugé plutôt encourageant par la responsable du lieu. "Ça se passe pas trop mal ", conclut-elle, sobrement.