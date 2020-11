Une Saint-Verhaegen 2020 virtuelle : retour sur ces éditions bouleversées

Le 19 novembre, la veille de la Saint-V, la décision tombe : le cortège n’aura pas lieu. Si l’option d’un cortège au Heysel, loin d’un centre-ville bondé, avait été évoquée, il faudra revoir les plans. Pas de chars, pas de lancer de farine, d’œufs et de bière : il faudra se contenter d’un rassemblement d’une heure sur la Grand'Place de Bruxelles pour les discours officiels et un hommage aux victimes des attentats français, en présence des forces de l’ordre.

La Saint-Verhaegen 2020 devra composer avec le coronavirus . Ce vendredi 20 novembre , à la date de l’anniversaire de l’ouverture de l’Université libre de Bruxelles par Théodore Verhaegen, les célébrations se feront virtuellement, à distance. Les commémorations officielles seront remplacées par une émission accessible en ligne à 12h sur les sites internet, Facebook et chaînes YouTube de l’ULB et de la VUB, son pendant néerlandophone.

L’édition 2012 est maintenue : la famille du défunt ne souhaitait pas son annulation. Mais elle sera encadrée par des mesures de sécurité supplémentaires. Le dispositif policier est renforcé, les accompagnants sont plus nombreux, les horaires de passage sont plus précis, la taille des chars est réduite. Mais surtout, une corde est tirée tout autour de ceux-ci pour éviter que les students ne s’en approchent et réduire le risque d'accidents avec des participants alcoolisés.

Les students, eux, ne rient pas. Pour marquer le coup, la Saint-Verhaegen, organisée depuis 1888, n’aura pas lieu le 20 novembre. Une première pour des motifs hors conflits internationaux (lire par après). On se contente simplement d'une cérémonie du souvenir au Sablon et du passage d'un cercueil symbolisant la mort de l'université.

1939-1945 : Saint-V annulées ou en exil

Lorsque la Deuxième guerre mondiale éclate, les autorités universités et les cercles ne sont pas d’humeur à festoyer. Traditionnellement antifascistes, les organisateurs doivent faire l’impasse sur la Saint-Verhaegen en 1938, en 1939, en 1940, en 1941. "Seules des collectes furent organisées au profit des familles des mobilisés", se souvient l’ULB.

En 1942 et 1943, pas de cortège non plus mais des commémorations de la fondation de l’ULB à l’Hôtel Rembrandt à Londres, lors d’un banquet puis à l’Université de Londres. Des célébrations auront également lieu ailleurs qu’en Angleterre, comme à New York, Lisbonne et au Congo belge.

En 1944, la Saint-Verhaegen fait son grand retour à Bruxelles, avec la réouverture de l’ULB. Il s’agit d’abord d’une "sombre procession en direction de la statue de Verhaegen, la tombe du Soldat inconnu et enfin celle de Francisco Ferrer", rappelle cette fois la VUB.

Le cortège traditionnel reprendra ses droits en 1945, dans les rues de Bruxelles, après six ans d’absence.

1914-1918 : à La Panne

En 1914, les cours sont suspendus à l’Université Libre de Bruxelles. La cause : l’incendie de plusieurs bâtiments de la ville de Louvain, dont la bibliothèque universitaire, par les troupes allemandes dès l’invasion du mois d’août.

Lorsque Bruxelles est envahie lors de la Première guerre mondiale, les autorités universitaires refusent de collaborer. Le vice-président, Paul Héger, dira : "Plutôt périr que céder […] elle manquerait à elle-même si elle acceptait la censure : ce qui caractérise notre institution, ce qui lui donne sa seule ou tout au moins sa vraie grandeur, c’est la liberté de pensée et de parole qui s’est abritée ici."

Pendant l’occupation, la Saint-V n’aura pas lieu à Bruxelles. Des commémorations discrètes de la fondation de l’ULB ont eu lieu entre 1914-1918 sur la côte belge, à La Panne, en présence d’étudiants et alumni.

Les cours reprendront à l’ULB en janvier 1919 et la Saint-V ses droits le 20 novembre de la même année.