Une rue transformée en cul-de-sac fait grincer des dents à Braine-le-Château

Selon le bourgmestre de Braine-le-Château, le trafic était devenu beaucoup trop dangereux pour les riverains directs de cette rue étroite. De quoi susciter quelques réactions d'automobilistes mécontents pour qui le détour se compte en kilomètres.

Pour améliorer la mobilité, les autorités misent maintenant sur un projet très attendu : le contournement Nord de Tubize. Mais où en est le dossier ? "Le dossier avance très bien dans la mesure où la Région wallonne a prévu les budgets pour le faire et a déjà introduit le permis. Les procédures sont donc en cours. Il y aura des expropriations, cela va donc prendre un peu de temps mais on a une perspective de plus ou moins trois ans, nous a répondu Michel Picalausa, échevin des Travaux publics à la ville de Tubize. Avec ces mesures, on pourra quand même absorber une partie du nouveau trafic. On va aussi pouvoir diminuer le trafic poids-lourds en centre-ville en les obligeant à prendre le contournement. Soulageant ainsi le trafic actuel de 30 à 35%, ce qui en soi est déjà une belle avancée !"