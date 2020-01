Une rave party dans les anciens ateliers SNCB de Stockem : "La police n’a pas été très bien accueillie"

Le réveillon du Nouvel An joue les prolongations à Arlon. Une rave party est en cours au sein des anciens ateliers SNCB de Stockem. Plusieurs centaines de personnes sont toujours présentes ce jeudi matin sur le site.

Depuis ce mardi, environ 400 personnes occupent illégalement le terrain. Malgré l’appui de la police fédérale, il est assez compliqué de déloger les fêtards. Le dialogue n’a toujours pas été établi avec les organisateurs, qui ne semblent pas décidés à quitter les lieux.

"La police n’a pas été très bien accueillie, certains ont lancé des projectiles sur la police en disant que l’évènement aurait lieu parce que les gens venaient de très loin", explique Carine Lecomte, première échevine d’Arlon, faisant fonction de bourgmestre.

"On a directement envoyé deux équipes sur place. Les équipes ont essayé de débrancher le matériel sono et elles ont directement été prises à partie par une trentaine ou une quarantaine de personnes cagoulées avec des barres de fer, confirme Michaël Collini, chef de corps de la zone de police Arlon-Attert-Martelange-Habay. On a eu deux policiers blessés. Par la suite on a essayé de demander des renforts à la police fédérale pour pouvoir aller sur place et déloger les personnes."

Les descentes de police n’ont cependant pas permis de mettre fin à la fête. "La première nuit, ils étaient entre 1000 et 1500. Nous, avec le renfort de la police fédérale et des autres zones sur le côté, on pouvait être maximum une vingtaine de personnes, ajoute Michaël Collini. Donc c’était impossible de pouvoir les déloger de force. Ils refusaient de parlementer. On a alors organisé des contrôles aux alentours pour intercepter ceux qui reprenaient la route sous l’influence de drogue ou d’alcool."

"Il avait été prévu que la rave party durerait le jour de réveillon et le lendemain. A priori elle se poursuit. Il y aura donc une réunion pour évaluer la situation", conclut Carine Lecomte.

Une jeune fille qui participait à la rave party a été transportée par le SMUR vers l’hôpital d’Arlon, vraisemblablement pour une intoxication éthylique. Le parquet du Luxembourg a été avisé de ces faits.