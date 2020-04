Une prime pour aider au paiement des loyers dans les cartons du gouvernement bruxellois

En région bruxelloise, il y a un accord de principe pour l'octroi d'une prime exceptionnelle pour aider au paiement des loyers et soutenir les locataires les plus fragiles, apprend-t-on en commission du logement du parlement bruxellois.

Selon la secrétaire d'état au logement, Nawal Ben Hamou, les modalités d'octroi sont en cours d'élaboration et le point passera au conseil des ministres de la semaine prochaine. On ignore encore le montant de cette prime, le public visé et les modalités. On parle là d'une mesure exceptionnelle qui concernera les locataires de logements privés qui ont subi une perte de revenus suite à la crise du coronavirus. D'autres mesures, comme le moratoire contre les expulsions domiciliaires, ont été décidées au début du mois.

Certains députés ont insisté sur le fait que cette prime "corona" doit être délivrée dans des délais raisonnables. Et attendaient que les lignes bougent aussi du côté du dossier de l'allocation-loyer. Pour rappel, cette allocation pour les personnes en attente de logements sociaux a été réformée mais n'est pas encore entrée en vigueur. Lors de la commission logement, la secrétaire d'état bruxelloise Nawal Ben Hamou a expliqué que le travail de simplification de cette allocation loyer était en cours. Jusqu'à présent, très peu de personnes ont accès à cette aide en région bruxelloise, son accès relevant parfois du "parcours de combattant". Seules 345 locataires bruxellois en bénéficient.

Enfin, la crise du coronavirus donne aussi un coup d'accélérateur au projet de commission paritaire locative, qui figure dans la Déclaration de Politique Régionale. Ce texte qui reprend les modalités des mesures pour lutter contre les loyers abusifs sera débattu devant le parlement. Cette commission serait une instance d'avis composée de représentants de locataires et propriétaires qui pourrait être saisie par des locataires ou un juge de paix.