Une première: la police pénètre dans une habitation sans autorisation pour constater un non-respect du confinement

La police d'Anvers a pour la première fois dû pénétrer dans un domicile privé pour constater le non respect des règles de confinement mises en place pour lutter contre le coronavirus. Cette information du Tijd a été confirmée mardi par la police.

Cette "visite domiciliaire" sans accord du résident s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville portuaire. Une fête battait son plein dans l'habitation et la musique était audible depuis la rue.

Un seul résident était inscrit à cet adresse mais au moins trois personnes se trouvaient sur les lieux, ce qui a conduit la police sur la piste du non respect des règles anti-coronavirus.

Les agents ont d'abord appelé depuis la rue, en vain. L'un des occupants a alors craché depuis le balcon. Munis d'une protection, une équipe a dès lors pénétré les lieux. Finalement, deux personnes s'y trouvaient, la troisième n'étant plus présente à ce moment.

La police d'Anvers estime que la violation du domicile était proportionnée, car l'habitant était connu de la justice. La deuxième personne était, elle, sous surveillance électronique.

En principe, l'intrusion dans un domicile implique le mandat d'un juge d'instruction, sauf en cas de flagrant délit ou de crainte d'un péril imminent. Le ministre Piter De Crem a toutefois évoqué à la Chambre une circulaire du Collège des procureurs généraux prise dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du covid-19. La police peut procéder à une visite administrative dans un domicile privé lorsque se présente un danger grave et imminent contre l'intégrité physique des personnes, constater l'infraction et y mettre fin, par exemple en interrompant une fête qui s'y donnerait au mépris des règles de confinement et de distanciation