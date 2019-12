Une première en Wallonie : la monnaie locale acceptée et utilisée par la ville de Gembloux

L’Orno à Gembloux peut désormais s’échanger contre des euros à la Maison communale de la cité des Couteliers. Il est aussi possible de régler certains services avec la monnaie citoyenne. Par exemple acheter une carte de bibliothèque ou des sacs-poubelles.

En cette veille du réveillon Noël, un citoyen a bravé le froid pour se rendre à l’Hôtel de ville. Il est venu acheter des sacs bleus à l’accueil. Il paye avec des Ornos, l’équivalent de trois euros. Des dizaines de commerces locaux acceptent la monnaie citoyenne. Et désormais la commune aussi. "Concrètement tout ce que vous faisiez avant avec de l’argent liquide à l’administration communale, vous pouvez le faire avec la monnaie locale", explique Gauthier le Bussy échevin. "Par exemple payer un passeport ou plein d’autres choses. Tout ça peut se faire avec des Ornos".

Quel est l’intérêt pour la commune ?

Les autorités gembloutoises ont donc décidé de soutenir l’asbl qui a lancé ce projet. Un geste symbolique. Un encouragement même. "Le conseil communal avait adhéré à la Charte de l’Orno il y a quelques mois", détaille Gauthier Le Bussy échevin. "Et puis, ici, on a fait deux conventions complémentaires pour être prestataire et comptoir d’échange. Et donc, oui il y a une symbolique forte en encourageant cette initiative citoyenne".

L’objectif est également terre à terre. Il permet tout simplement de soutenir les commerces de l’entité. "L’intérêt, c’est de rentrer dans le circuit court et local", explique André Vekeman, directeur financier de la commune de Gembloux. "On soutient tout à fait cette initiative parce que nous avons adhéré à cette façon de promotionner la production locale".

À Gembloux, il est possible de payer en Orno dans une quarantaine de commerces.