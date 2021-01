Une première en Brabant wallon : une station d'épuration écologique par lagunage à Ottignies

Épurer des eaux usées naturellement, c’est le pari que s’est lancé in BW, l’Intercommunale du Brabant wallon. En accord avec la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, elle va construire une station à Pinchart sur le site de la cressonnière.

Le procédé utilisé sera le lagunage. Le fonctionnement est relativement simple. Les eaux usées des maisons, dans ce cas-ci une soixantaine, vont se déverser dans plusieurs bassins successifs pendant plusieurs jours. L’eau à l’air pur est traitée par des organismes et via la décantation dans des piscines végétales. On parle ici de bassins de roseaux.

Seulement pour épurer les eaux de 230 habitants

L’idée est que la pollution descende au fond de l’eau et se dégrade écologiquement. Cette technique est très utilisée en France, moins en Belgique. C’est la première fois que ce procédé sera mis en application dans le Brabant wallon. Mais cela à un coût : 800 mille euros. C’est cher pour une station de 1000 mètres carrés qui ne pourra épurer les eaux que de 230 habitants seulement.

Quel est l’intérêt alors de cette démarche ?

Car celle-ci est écologique et économique à long terme puisque la technique demande très peu d’entretien. Elle permet aussi d’exploiter naturellement un site inoccupé, dans ce cas un terrain de la commune d’Ottignies-la-Neuve qui sera géré par l’intercommunale du Brabant wallon.