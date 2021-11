Une première édition hivernale pour le Brussels Jazz Weekend

Le Brussels Jazz Weekend s’invite pour une première édition hivernale au cœur de la capitale les 10, 11 et 12 décembre, annonce lundi visit.brussels, l’office de tourisme bruxellois. Le festival se tiendra sous le légendaire chapiteau à miroirs "Salon Perdu", installé pour l’occasion sur la Place du Nouveau Marché aux Grains, dans le centre de Bruxelles. "Ce dancing ambulant de style art déco parcourt l’Europe depuis un siècle. Dans les années 1920, les orchestres de jazz étaient extrêmement populaires : sous cette tente, les fêtards envahissaient la piste de danse et se déchaînaient en dansant le charleston et le lindy hop", raconte visit.brussels.

Un siècle plus tard, le Brussels Jazz Weekend tentera de reconstituer cette atmosphère festive, après une année culturelle plombée par la pandémie de Covid-19.

Le Brussels Swing Dance Club ouvrira la première soirée

Des démonstrations et initiations de danse aux sons des groupes Reverent Juke et Swingalicious donneront le coup d’envoi du week-end. Samedi et dimanche, les portes du "Salon Perdu" ouvriront à 15h00 pour un programme varié avec de grands noms de la scène jazz belge, dont Michel Herr, Nathalie Loriers & Mâäk quintet, le samedi, et de nouveaux groupes de jazz jeunes et expérimentaux comme Don Kapot et Ananke, le dimanche.

Le festival est gratuit, mais l’inscription préalable est obligatoire tout comme le Covid Safe Ticket.