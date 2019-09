Une pollution aux hydrocarbures détectée par la station d’épuration nord de Bruxelles

Les exploitants de la station d’épuration nord ont alerté jeudi dernier Bruxelles Environnement de la présence d’hydrocarbures dans les effluents provenant du collecteur de la Woluwe. "A ce stade, les nombreuses recherches menées tant en Région bruxelloise qu’en Flandre n’ont pas permis d’identifier les auteurs de la pollution", qui s’exposent à de lourdes amendes, a fait savoir mardi Bruxelles Environnement dans un communiqué.

"Présents en trop grandes quantités, les hydrocarbures constituent une menace au bon fonctionnement de la station d’épuration, détruisant durablement les bactéries nécessaires à l’épuration des eaux usées", explique Bruxelles Environnement.

En raison des pluies tombées dimanche soir, les niveaux d’hydrocarbures sont cependant restés à des concentrations suffisamment faibles pour ne pas affecter les capacités de traitement biologique de la station. "Néanmoins, durant quelques heures ce dimanche, il a été nécessaire de limiter la capacité de traitement des eaux usées en provenance du collecteur de la Woluwe", précise Bruxelles Environnement. "Des inspecteurs de Bruxelles Environnement ont dès lors été dépêchés en aval de la station d’épuration afin de déterminer l’impact de cette limitation sur la qualité des eaux de la Senne. Leurs observations n’ont pas permis de déceler de traces de pollution."

Les causes de la présence d’hydrocarbures peuvent être multiples (déversement sauvage, citerne percée, etc), souligne encore Bruxelles Environnement, précisant que les recherches et analyses se poursuivent. Les personnes qui disposeraient d’indices relatifs à cette pollution sont invitées à le signaler au plus vite à la police de l’environnement via l’adresse inspection-inspectie@environnement.brussels.