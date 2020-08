Une pochette pour cahiers réutilisable et écolo inventée à Manage

Après un emballage cadeau réutilisable, une start-up basée à Manage propose un protège-cahier réutilisable en tissu afin de réduire le plastique et épargner les nerfs des parents à la rentrée scolaire.

La rentrée scolaire pointe le bout de son nez. Et la tant redoutée corvée des cahiers à recouvrir décourage déjà les parents. Sans parler de son impact écologique. Sylvie Paindeville en avait assez de passer ses soirées à recouvrir les cahiers de ses 3 garçons à chaque rentrée. Et avec du plastique en plus, ce qui va à l’encontre de ses principes. C’est pourquoi, en 2019, Sylvie concrétise une idée qu’elle a en tête de puis un petit temps : "Je me suis mise à confectionner des pochettes pour cahier en tissu. Un tissu solide, car mes trois garçons ne font pas toujours très attention à leurs affaires", sourit-elle. "Et très vite, mon invention a suscité l’intérêt d’autres parents".

Made in Manage

Mais Sylvie n’avait alors pas imaginé fabriquer sa pochette à grande échelle, c’est pourquoi elle s’est tournée vers l’APAC, à Manage, une entreprise à travail adapté. "J’avais déjà fait appel à eux pour besurprise, mes emballages cadeaux réutilisables. C’est très naturellement que je me suis tournée à nouveau vers eux pour cette nouvelle invention. L’année dernière, nous en avions fabriqué 700 en tout. Cette année, nous sommes déjà à 500 ventes alors que la rentrée n’a pas encore commencé !".

Car ces pochettes ont un prix et il ne faut habiter Manage pour s’en procurer. Elles sont disponibles en ligne sur le site www.vlop.eu et dans quelques points de vente en Wallonie dont la liste se trouve sur le site. Comptez 9€ pour les formats A4 ; 7€ pour les formats A5. Et il y a en a pour tous les goûts avec les 22 coloris différents : unis, à thème et fantaisie.

Les étiquettes en tissu peuvent être effacées à l’infini à condition d’utiliser les feutres FriXion dont l’encre thermosensible disparaît à la chaleur d’un fer à repasser.