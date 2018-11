Une PME namuroise apparaît dans Farming simulator, un jeu vidéo vendu dans le monde entier

C'est une pub inespérée pour la petite entreprise Warzée (Hamois) qui conçoit et fabrique des machines agricoles. Elle figure dans la nouvelle édition du jeu Farming simulator, au milieu des vedettes mondiales du secteur comme Massey Fergusson ou John Reed.

"Ce jeu est une simulation très réaliste d'une exploitation agricole, explique Thomas Cassart, le directeur commercial de Warzée. Le joueur élève du bétail, cultive des champs, achète des machines... Et dans le catalogue des équipements disponibles, il y a notre machine, une dérouleuse de ballots de paille.

Comme dans les jeux de football, où l'éditeur utilise les vraies images des vedettes et des clubs par souci de réalisme, Farming simulator part de vraies machines et négocie les droits d'images avec les constructeurs. "Pour un tout petit poucet comme nous, c'est du donnant-donnant, explique Thomas Cassart. Nous cédons notre image gratuitement à l'éditeur du jeu. Et nous profitons de sa diffusion internationale."

Depuis son lancement en 2008, le jeu s'est déjà vendu à près de 8 millions d'exemplaires dans le monde. Warzée a pu mesurer très concrètement l'impact de Farming Simulator le jour du lancement de la dernière édition du jeu, le 20 novembre dernier. "Nous avons enregistré brutalement un pic de fréquentations sur notre site internet", raconte Michel Warzée, le patron de l'entreprise.

Pas encore un pic de commandes pour cette PME wallonne qui vend environ 200 machines par an, pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros et une vingtaine de travailleurs. Les principaux clients sont en Europe, "mais nous venons d'honorer une première commande en provenance du Japon, se réjouit Michel Warzée. Farming simulator c'est une bonne manière de se faire connaître au bout du monde."