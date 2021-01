Une piscine publique à Grez-Doiceau ? La commune va y réfléchir

C'est le rêve de beaucoup de communes : se doter de son propre bassin de natation. Mais c'est aussi souvent un gouffre financier. Aussi, avant de plonger la tête la première dans un projet de grande envergure, avec le risque de voir ses finances couler, la commune de Grez-Doiceau met sur pied un groupe de travail.

Bien entendu, d’ici à ce que le bassin soit éventuellement creusé, il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts. Car, entre l'idée émise en 2019 et les réunions de réflexion prévues dans les prochains mois, il faudra encore du temps pour se décider. Même si chez les habitants de la région, on est assez convaincu.

"Ah, c’est sûr que ce serait très intéressant pour les riverains ! (…) Moi, je trouve que c’est une très bonne idée. Car ça manque d’infrastructures dans la région et tout près de chez nous."

L'idée, au départ, émane de Charlotte Vanbever, petite-fille d'un ancien bourgmestre, dans l'opposition. Pour la conseillère, il est nécessaire que chaque Gréziens ait accès à un point d'eau public. "Non, tous les habitants de Grez-Doiceau n’ont pas une piscine chez eux, loin de là ! C’est une idée reçue. Il manque réellement un point d’eau dans la région."

"Pourquoi pas ! Mais on va d'abord bien réfléchir"

Du côté de la majorité, on n'écarte pas l'idée. Même si on reste très mesuré sur la faisabilité d'un tel projet pour une commune moyenne. "C’est sûr que le coût d’une piscine est relativement important, tempère Nicolas Cordier, administrateur de la RCA. Mais soyons clairs : c’est un projet d’infrastructure majeure pour une comme de la taille de Grez-Doiceau. Il faut donc d’abord bien réfléchir aux besoins et aux solutions. Il ne faut pas déjà dire, aujourd’hui, sur quelle voie il faut partir."

Bref, la porte est entrouverte pour ce projet... Un projet, on le rappelle, qui n'est encore qu'à l'heure actuelle au stade de la réflexion.