Une piscine flambant neuve pour les écoliers de La Hulpe

Elle ne ressemble pas vraiment à une piscine communale… C’est pourtant bien un équipement que la commune de La Hulpe destine à ses citoyens, à commencer par les écoliers. La nouvelle piscine du centre sportif Solvay a été inaugurée ce week-end. Elle sera ouverte aux écoles de la commune dès ce lundi.

"Elle est conçue pour les cours de natation, explique Olivier Muls, le directeur. Elle possède un plancher amovible qui monte et qui descend. On peut ainsi régler cinq profondeurs différentes : 30 cm, 60 cm, 60 cm, 120 cm et 140 cm."

Auparavant, les écoles devaient aller à Waterloo, Rixensart ou Wavre pour donner les cours de natation. Aujourd’hui elles n’ont plus qu’un kilomètre à faire maximum pour rejoindre la piscine.

C’est un investissement considérable de 3,7 millions d’euros pour la commune, qui a reçu un million de subsides de la Région wallonne et de la Province. "Nous avions d’abord envisagé de partager l’investissement avec des communes voisines, explique le bourgmestre Christophe Dister. Mais beaucoup de nos voisins sont déjà équipés."

Pour mettre du beurre dans les épinards, un centre de fitness a été construit juste au-dessus de la piscine. "C’est un modèle qui fonctionne bien en Flandre, explique Christophe Dister. Le fitness assurera des rentrées d’argent qui compenseront les coûts de fonctionnement de la piscine."