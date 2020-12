Une personne sur cinq habitant le Brabant wallon connaît des difficultés financières

40% des habitants du Brabant wallon ont vu leurs revenus baisser à cause de la crise sanitaire. La Jeune province, composée principalement d’entreprises de service, est touchée de plein fouet par le ralentissement de l’économie. Résultat : une personne sur cinq connaît actuellement des difficultés financières. C’était une personne sur 10 avant le début de la pandémie. Ces chiffres sont basés sur un sondage d’IPSOS pour le compte de l’institution provinciale.

Pour se rendre compte de la situation, il suffit d’interroger quelques personnes. "Mon fils par exemple, il connaît des difficultés à payer son loyer et à subvenir aux besoins de ses enfants", témoigne une habitante de Wavre. "Dans mon entourage, je vois des personnes qui sont en difficulté. C’est inévitable", explique Cosimo. Autre témoignage, celui d’un Wavrien à la pension : "pour les jeunes, je constate que la période actuelle n’est pas évidente au niveau financier". Une dame, elle, explique que pour ses enfants, la situation est dramatique : "mon fils par exemple travaille dans l’HoReCa. Pour l’instant, il a très difficile et sa compagne aussi".

Des chiffres inquiétants

Cette étude, menée cet été auprès de 400 Brabançons wallons, montre que lors du premier confinement l’impact sur les finances des ménages a été considérable. "13% des habitants avaient déjà des difficultés financières avant la crise. Le lockdown du printemps a eu des conséquences importantes selon les personnes interrogées", explique Laura Clerbois chef de projet à la Province. "Ils sont désormais 8% de plus à éprouver des problèmes à honorer leurs paiements, ce qui fait un total de 21% de sondés qui disent être en difficulté financière. Et 32% s’attendent encore à connaître des mois compliqués".

Des tendances confirmées

Avec plus de 21 mille entreprises sur son territoire, le Brabant wallon a le taux d’emplois privés le plus élevé de Wallonie. Les sociétés sont actuellement sous tension à cause de la crise. L’impact est considérable. "Notre région est particulièrement touchée parce que nous avons énormément d’entreprises de service. C’est une terre d’entreprenariat. Il y a beaucoup d’indépendants, de restaurateurs et de gérants de sociétés événementiels. Ils sont évidemment très concernés par la situation actuelle", explique Sébastien Dufour, directeur régional de SD Worx Belgium, un secrétariat social.

"On a également beaucoup de start-up qui se développent. Toutes ces entreprises créent des emplois privés. On est la province qui en compte le plus au sud du pays. Et évidemment, la crise touche fortement ces sociétés et ces entrepreneurs". Résultat : des difficultés, des faillites et des indépendants à l’arrêt.

Le sondage a été commandé par l’institution provinciale dans le cadre de l’enquête CUBE "Relançons le BW". Les résultats permettront aux responsables d’adapter leurs décisions politiques. "Oui, cette étude nous permettra de prendre les bonnes décisions mais je crains que ces difficultés vont s’accentuer puisque l’étude a été menée en juillet et que depuis le contexte a encore évolué. La Province jouera son rôle dans la future relance de l’économie", conclut Sophie Keymolen Députée MR.