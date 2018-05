Une personne décède à la suite d'un incendie à Flobecq

Une personne a été intoxiquée à la suite d'un incendie qui s'est déclaré jeudi matin dans une maison de Flobecq, entre Renaix et Lessines. La victime est décédée. Trois corps de pompiers sont sur place.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi matin, vers 08h20, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation implantée au n°25 de la Motte à Flobecq. Venant de la caserne d'Ath, une autopompe, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Les pompiers flamands de Renaix et de Brakel sont venus en renfort avec des hommes et du matériel. Les secouriste étaient toujours en intervention à 09h00.

On ignore pour l'instant l'ampleur du feu et l'origine de l'incendie.