Une péniche coule dans la Meuse à Marche-les-Dames, des pertes de fioul ont été constatées

Une péniche hollandaise de 73 mètres de long a coulé dans la Meuse à Marche-les-Dames ce mercredi peu après midi. Le bateau de 1083 tonnes était en cours de chargement à hauteur de la société Sagrex lorsque l’incident s’est produit. Le capitaine et son matelot ont pu évacuer l’embarcation.

Perte de fioul dans la Meuse

La Protection Civile est sur place, ainsi que les plongeurs du SPW Mobilité Infrastructures. Ces derniers ont constaté une perte de fioul, entraînant une fermeture temporaire de la navigation entre les écluses de Seilles (Andenne) et des Grands Malades (Namur). Cette mesure préventive a été prise afin de limiter les mouvements d’eau et les risques de pollution. Des barrages flottants sont en train d’être posés afin d’éviter toute propagation de la pollution. Les fuites ont été colmatées et la circulation fluviale a repris vers 17h30.

Aucune date n'a encore été fixée pour le renflouage du bateau ni pour la remise des conclusions des experts concernant les responsabilités de l'accident.