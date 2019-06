Une peine aggravée prononcée à l'encontre d'un SDF qui avait poignardé un policier

La cour d'appel de Bruxelles a prononcé, vendredi, une peine de six ans de prison à l'encontre d'Ahmed E. pour tentative de meurtre sur un policier. En première instance, il avait écopé de cinq ans de prison. Ahmed E., un sans-abri qui vivait aux abords du Parc Maximilien à Bruxelles, était poursuivi pour tentative de meurtre sur un policier qui l'avait enjoint de quitter l'endroit où il dormait, le 17 septembre dernier.

La cour a suivi l'argumentation de l'avocate générale qui estimait que la peine de cinq ans de prison ferme prononcée en première instance n'était pas suffisamment sévère. La cour a ainsi confirmé les faits tels qu'établis par le premier juge et a prononcé une peine supérieure: six ans de prison. Ahmed E., un sans-abri vivant à Bruxelles, a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur un policier après lui avoir donné un coup de couteau au niveau de la tête. Les faits avaient eu lieu le 17 septembre dernier, alors qu'une patrouille de police contrôlait les abords du Parc Maximilien à Bruxelles, le long de la chaussée d'Anvers et de l'avenue de l'Héliport.Les policiers ont demandé au prévenu, qui dormait dans l'entrée d'un bâtiment, de quitter cet endroit. Ahmed E. a alors saisi un couteau et menacé les policiers. Ceux-ci l'ont enjoint de jeter son arme mais il n'a pas obtempéré. Un agent l'a ensuite aspergé de spray au poivre et un autre lui a donné deux coups de matraque sur le bras. Mais le prévenu n'a pas lâché son couteau et s'est retourné contre un policier qu'il a blessé à la tête.