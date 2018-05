Une partie de l'avenue Louise s'est affaissée il y a plus d'un mois, mais rien n'a bougé depuis…

Voici une situation que l'on pourrait qualifier de "typiquement belge"… Cela se passe avenue Louise, avec un gros trou dans la chaussée que personne ne veut réparer et qui est présent sur place depuis un mois maintenant. Au grand dam, on s'en doute des commerçants.

Depuis plus d'un mois, la partie latérale de l'avenue Louise, entre l'avenue Janson et la rue du Bailli, n'est plus accessible aux voitures. Un affaissement de terrain s'est produit près de la ligne de tram. Mais malgré les apparences, aucun chantier n'a débuté.

Dans le tronçon fermé au trafic, les commerçants tirent la langue. "On est au courant de rien ! On ne sait pas combien de temps cela va durer (…) On a une perte de clientèle. Les gens qui passent en voiture ne s’arrêtent plus (…) Rien ne se passe. Et, plus inquiétant : personne ne semble au courant de ce qui devrait se passer… Il y a un réel manque de communication entre les différentes sociétés concernées."

Qui doit réaliser les travaux ?

Ce n'est pas nous, répond Vivaqua. Pour qui l'affaissement est dû à un avaloir appartenant à la Région.

Chez Bruxelles-Mobilité, le son de cloche est différent. On reconnaît avoir installé les barrières pour sécuriser les lieux. Mais les travaux incombent à Vivaqua, estime l'administration régionale. Bruxelles-Mobilité dit avoir envoyé une mise en demeure à l'intercommunale de distribution d'eau.

Kafka n'aurait sans doute pas trouvé mieux...