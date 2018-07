Une parade folklorique inaugure la foire du Midi

Comme le veut la tradition, une parade de groupes folkloriques a accompagné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et ses échevins samedi pour l'inauguration de la foire du Midi. La fête foraine compte cette année 130 attractions et est ouverte au public jusqu'au 19 août entre les portes de Hal et d'Anderlecht.

La fanfare de la police de Bruxelles a ouvert le cortège, suivie par le bourgmestre, les échevins et plusieurs associations bruxelloises comme l'Ordre des Amis de Manneken-Pis, les "Gardevils" de Bruxelles ou encore l'Ordre de la Moustache de Bruxelles. Des personnes en costume de schtroumpfs défilaient également et rappelaient aux visiteurs l'existence d'une navette électrique entre la Foire du Midi et le Palais 4 du Heysel où se déroule l'exposition "Schtroumpf Expérience".

La grande attraction cette année est "Top of the World", un manège qui envoie les visiteurs à 60 mètres de haut.

L'ouverture de la foire du Midi en présence du collège et du parrain est une tradition. Les organisateurs avaient prévu une surprise en cas de victoire des Diables rouges au Mondial. Ce ne sera pas le cas. "Mais nous ferons volontiers une place aux Diables rouges", affirme le président du comité des forains Patrick De Corte.

Le parrain de cette édition est l'acteur belgo-marocain Mourade Zeguendi, connu notamment pour le rôle d'Aziz dans le film Dikkenek. A la friterie de Patrick De Corte, c'est lui qui a servi les cornets à la sauce Dallas, comme dans le film d'Olivier Van Hoofstadt.