Une "panne de rénovation" dans les logements sociaux à Bruxelles?

Ces dernières semaines, Edda s'est réveillée plusieurs fois sans chauffage dans son appartement social au coeur des Marolles. Après de nombreux appels au Logement Bruxellois, société en charge de son immeuble, la chaudière a finalement été réparée. Mais une semaine plus tard, rebelotte, pas de chauffage le lendemain de Noël.

C'est très angoissant

"Une fois c'est l'eau chaude, le lendemain c'est le chauffage", explique Edda, "c'est très angoissant de se dire que du jour au lendemain, on peut ne plus avoir de chauffage". Si des réparations ont bien été effectuées, Edda en est persuadée, "c'est réparé avec des bouts de ficelles. Il faudrait changer la chaudière".

Et en effet, la chaudière de cet immeuble social date de 1976. Le directeur adjoint de la société Logement Bruxellois, en charge de près de 3800 logements sociaux dans la capitale, avoue être conscient du problème, mais il relativise. "On a en effet constaté plusieurs pannes de chauffage successives dans cet immeuble", déclare Lionel Goderie, "mais jusqu'il y a peu, la chaudière fonctionnait et remplissait son rôle".

Aujourd'hui, affirme-t-il, la chaudière est bien réparée. Mais Lionel Goderie admet: "Les chaudières ont un temps de vie limité. Nous avons justement pour projet de rénover complètement les chaufferies de plusieurs immeubles prochainement, dont celui dont il est question ici [celui d'Edda]".

Très souvent des plaintes

Un plan d'investissement prévoit dès 2019 un budget de 1,5 million d'euros pour rénover les chaufferies de 12 immeubles sociaux, ce qui représente 500 logements. La société Logement Bruxellois veut ainsi montrer que la qualité du chauffage est bien "une priorité". Mais pourquoi avoir attendu autant de temps avant de rénover? Selon le président du le syndicat des locataires José Garcia, le parc immobilier social bruxellois - géré par différentes sociétés - fait face à une "panne de rénovation".

"Pendant des années, les biens n'ont pas été bien entretenus", dit José Garcia, "et aujourd'hui les locataires doivent essuyer les plâtres de décennies de mauvaises gestions". Résultat: "Les problèmes de chauffage arrivent régulièrement dans les logements sociaux", explique-t-il, "on a très, très souvent des plaintes".

Pour Lionel Goderie, du Logement Bruxellois, des efforts sont pourtant réalisés: "A chaque rénovation d'immeuble, on place de nouveaux éléments de chaufferie. Mais c'est un travail de longue haleine."

De son côté, José Garcia concède qu'il ne faut pas généraliser: les 40 000 logements sociaux à Bruxelles "ne sont pas tous équivalents", dit le président des syndicats des locataires. "Les logements sociaux ne sont pas les taudis d'autrefois. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire."