Une page se tourne à Louvain-la-Neuve: D6bels quitte la Ferme du Biéreau

D6bels on stage et les D6bels Music Awards ne seront plus enregistrés à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Le dernier D6bels on stage a d'ailleurs été diffusé mercredi soir sur La Trois en télé. Et les D6bels Music Awards 2019 seront diffusés en direct vendredi soir des studios de la RTBF Liège à Média Rives.

Après pratiquement dix ans de collaboration, l'émission de découverte musicale en live quitte donc le Brabant wallon, où elle a contribué à faire connaître la Ferme du Biéreau et de nombreux jeunes talent belges.

Une déception pour Gabriel Alloing, le directeur. "Ça a été un choc, même si on se doutait bien qu'après dix ans, il est normal que les émissions évoluent. On a plutôt tendance à se réjouir de la longue aventure qu'on a vécue avec la RTBF, mais il faut rester honnête : ce n'est pas non plus une grande joie de voir l'émission quitter Louvain-la-Neuve (…) On aura sans doute un peu moins de visibilité suite à ce départ. Cela dit, on a beaucoup d'autres activités qui nous en donne suffisamment. Quand on a lancé l'émission, la ferme existait depuis peu. Pour le coup, cela nous a aidé à la mettre sur la carte du paysage culturel belge. Aujourd'hui, on en a donc un peu moins besoin… Je me soucie surtout des conséquences de ce départ pour la visibilité des artistes."