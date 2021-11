Une overdose d’alcool à l’origine de la mort d’Antonin, qui est responsable ?

Les résultats des analyses toxicologiques réalisées suite au décès d’Antonin lors d’un baptême étudiant à Gedinne sont connus. Ils révèlent que l’alcool serait bien la seule et unique cause du décès survenu fin octobre. L’autopsie avait déjà permis d’affirmer que le jeune originaire de Beauraing n’était pas décédé d’une mort naturelle, d’une chute, d’hypothermie ou encore suite à une épreuve organisée dans le cadre du baptême.

"Le travail se poursuit", reconnaît le procureur du Roi de Namur. "On sait désormais que la victime a fait une overdose d’alcool. L’enquête continue afin de déterminer le contexte de la soirée et les éventuelles responsabilités", poursuit Vincent Macq.

Antonin avait beaucoup bu. La question était de savoir si l’alcool avait provoqué sa mort. On sait aujourd’hui qu’il n’y avait pas d’autres substances dans son sang comme des médicaments ou de la drogue. La boisson semble être la seule cause du décès.

À la haute école Hennalux, les activités de baptême sont suspendues jusqu’à l’année prochaine. Depuis l’accident du mois d’octobre, l’institution a rédigé une charte qui permet d’identifier toutes les associations et les comités. Cette charte balise aussi les activités grâce à des règles précises qui assurent la sécurité (secouristes, etc.).

"Grâce à cette charte, le genre de soirée au cours de laquelle Antonin a perdu la vie ne sera plus possible", affirme le président du pouvoir organisateur de la Haute Ecole. "L’activité telle qu’elle s’est déroulée au mois d’octobre ne sera plus possible. A l’époque, les activités dramatiques qui ont conduit au décès d’Antonin n’étaient pas connues de la haute Ecole. A l’avenir, l’Hennalux devra être avertie. Cette charte devra être signée et donc des check-lists de contrôles devront être mises en place pour sécuriser les événements", précise Jean-Louis Nizet.