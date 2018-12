Une organisation spécialisée dans le vol dans des administrations démantelée à Namur

Cinq membres d'une organisation internationale spécialisée dans les vols dans les administrations ont été placés sous mandat d'arrêt, indique jeudi le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, et le directeur judiciaire de la police fédérale de Namur, Didier Verlaine.

Les suspects sont âgés de 30 à 55 ans et certains sont en aveux. Six mandats d'arrêt européens ont également été décernés et un individu, déjà intercepté en Italie, devrait être extradé vers la Belgique.

L'organisation, composée de ressortissants roumains, compte plusieurs dizaines de vols à son actif avec un préjudice allant dans certains cas jusqu'à 10.000 euros.

Méthodique et structurée, elle opérait sur tout le territoire belge, mais aussi à l'étranger, notamment en France, en Allemagne et en Suède. Les cibles, dont certaines étaient préalablement désignées à partir de la Roumanie, étaient des administrations, mais aussi des entreprises et des écoles. En Belgique, ce sont notamment Houffalize, La-Roche-en-Ardenne et Verviers qui ont été visés. Les casernes de pompiers de Diest et Limbourg sont également concernées.

L'enquête de la police judiciaire fédérale de Namur a débuté en septembre 2017, à la suite de l'interpellation en flagrant délit de l'auteur d'un vol dans une entreprise de la région namuroise.

En un peu plus d'une année, elle a permis d'identifier plusieurs catégories de criminels: voleurs, receleurs, transporteurs, logisticiens et commanditaires. Ceux-ci proviennent de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de Roumanie.

Le butin était essentiellement écoulé en Roumanie mais de nombreux objets volés ont été découverts lors de perquisitions à Bruxelles, Charleroi et en Allemagne. Quelque 40.000 euros ont été saisis, ainsi que de l'or et des bijoux d'une valeur de 21.000 euros. Un véhicule a également été confisqué et une procédure en vue d'autres saisies mobilières est en cours.

Les enquêteurs namurois ont pu compter sur l'appui de collègues d'autres arrondissements judiciaires et de membres de différents services de la police fédérale, ainsi que de policiers allemands et roumains.