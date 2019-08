Une nuit sous les étoiles et plus encore tout ce week-end au Pass à Frameries

C’est une tradition. Chaque année, au cœur de l’été, le Pass nous invite à lever les yeux vers le ciel. Le week-end des 10 et 11 août, le Parc d’Aventures scientifiques propose un accès gratuit à une série d’animations et de conférences sur le thème de l’astronomie. Le clou des activités, c’est l’observation du ciel, le samedi soir, à partir de 22 heures, si la météo le permet. L’événement s’adresse aussi bien aux férus d’astronomie qu’à un public familial. Les plus petits se déguiseront en astronaute pendant que les plus grands testeront des lunettes 3D qui les emmèneront se promener sur la lune. Des ateliers proposeront des expériences scientifiques, des découvertes, des bons plans pour mieux observer et comprendre le ciel.