Une nouvelle vie pour le château Tournay Solvay à Watermael-Boitsfort ?

L'édifice, plus que centenaire, est situé dans le parc du même nom à Watermael, le parc Tournay Solvay. Et il devrait donc être rénové pour devenir un centre scientifique.

L'objectif est d'y rassembler la crème des physiciens belges et internationaux. Et la ministre bruxelloise en charge de la recherche scientifique compte sur l'aide des universités ULB, VUB et UCL pour y arriver.

Entre les étangs sauvages et la géométrie d'un jardin à l'anglaise, le château Tournay Solvay domine la vallée. "A l'intérieur, c'est vide. Il ne reste plus que les murs porteurs, commente Christian Frisque, président de la Commission royale des Monuments et Sites. C'est une ruine, cela peut même s'avérer dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une clôture autour du bâtiment et une autre, autour du terrain."

Une ruine, voilà ce qu'il restait de la bâtisse quand la Région bruxelloise la sauve in extremis de la destruction en 1980. Soit un siècle après sa construction.