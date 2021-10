Une nouvelle station d’épuration vient d’être inaugurée à la frontière belgo-luxembourgeoise

La station Eisch’A, qui dépolluera les eaux de l’Eisch, une rivière qui traverse les deux pays, concernera près de 16 000 habitants de la région. Tout est parti d’un constat : les stations d’épuration de Steinfort, au Grand-Duché, et de Sélange, en Belgique, étaient devenues trop vétustes. Il fallait les remplacer. Et c’est grâce à un investissement européen interreg de 6 millions, que ce projet de 17.600.000 euros a pu se concrétiser.

La ministre grand-ducale chargée de la Grande Région, Corinne Cahen, insiste sur l’importance de cette participation européenne :

"L’Union Européenne soutient les projets binationaux, elle a cofinancé et c’est super pour la région. C’est très bien pour le Luxembourg et la Belgique, que ça coûte un peu moins aux deux états. C’est comme çà qu’il faut continuer à fonctionner, faire des projets ensemble, qui sont bénéfiques pour toutes les populations, au lieu de faire chacun dans son coin. Ceci est un exemple de collaboration et de la manière de faire l’avenir ensemble."