Deux types de panneaux

Une nouvelle signalétique le long de l'Ourthe - © Contrat Rivière Ourthe

Des panneaux d’informations sur les bons comportements à adopter sont placés sur les aires d’embarquement officielles. On retrouve les consignes de navigation. Des consignes nécessaires pour respecter la faune et flore mais aussi les autres usagers de la rivière. " On essaye de limiter les bruits, les déchets et on optimise le port de gilet de sauvetage ", explique Cécile Pironet.

D’autres séries de panneaux ont été placées sur les ponts et les passerelles. Ces panneaux signalétiques informent les navigateurs de leur position. " C’est une manière de rester informé quant à sa position sur le cours d’eau et de sécurité s’il leur arrive quelque chose sur le trajet ", ajoute la coordinatrice.