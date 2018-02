Une nouvelle salle de cinéma IMAX laser à Charleroi

C'est une première en Wallonie. Le cinéma Pathé de Charleroi ouvre ce mercredi sa salle Imax laser. Une sorte d'évolution des salles imax qu'on connait déjà notamment à Bruxelles. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Et comment les spectateurs peuvent-ils encore s'y retrouver face aux différentes offres?

L'imax, on connait depuis longtemps les documentaires et les concerts sur écran géant. Ici, place aux blockbusters en 2D mais surtout pour un meilleur effet en 3D. Et donc lunettes obligatoires. La salle de 280 places est vertigineuse. C'est le principe. Chaque spectateur a une large vue sur l'écran. On a presque le vertige quand les acteurs jouent en hauteur. Et quand une fusée décolle, on est à l'intérieur avec les cosmonautes. On ressent la même chose que quand un avion décolle.

A cela on rajoute des contrastes prononcés et un son détonnant qui vient des quatre coins de la pièce. Mais comment le spectateur va-t-il s'y retrouver? Ici à Charleroi, on propose du cinéma classique, de la 3D, de la 4D avec les sièges qui bougent et maintenant de l'Imax laser. Tout dépend de l'expérience que vous voulez vivre. L'Imax laser en 3D est époustouflant dans ses images et son son mais la technologie a les mêmes défauts que la 3D classique : on attrape parfois mal aux yeux et à la tête. Cette formule ne vaut le détour que pour les films d'actions ou à la limite pour des paysages éblouissants.

Précision, il faudra dépenser trois euros de plus pour obtenir sa place.