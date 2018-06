Une nouvelle place Lumumba inaugurée à Bruxelles

Ou plus exactement un square. Le square Patrice Lumumba, du nom de l'un des héros de l'indépendance du Congo. La foule était au rendez-vous. Les autorités de la ville de Bruxelles, la diaspora congolaise et d’autres personnes étaient réunis pour l’inauguration du square et d’une plaque commémorative.

Les Congolais de Belgique attendaient depuis longtemps cet hommage à l'ancien premier ministre, assassiné dans des conditions troubles. La ville de Bruxelles l'a permis.

58 ans, jour pour jour, après la proclamation de l’indépendance du Congo

Le square Lumumba se trouve à l'entrée du quartier Matonge. Une plaque a été dévoilée ainsi qu’un " mat tronqué " (c’est panneaux verts qui donnent des explications sur les différents lieux bruxellois. Un peu plus tard, c’est une œuvre d’art, une statue, qui prendra place au même endroit.

C’est clairement un acte symbolique pour ceux qui revendiquent cette plaque depuis plus de 10 ans. D’autant plus que nous sommes le 30 juin, soit 58 ans, jour pour jour, après la proclamation de l’indépendance du Congo. Au départ, c’est à Ixelles que cette place était imaginée par les différentes association. Mais, preuve que cette référence au passé colonial est encore difficile, ici en Belgique, le dossier était bloqué. La ville de Bruxelles a alors saisi l’opportunité, comme un geste de "réconciliation" dit-elle.

Après cette inauguration, une manifestation est prévue depuis la porte de Namur à Bxl. Manifestation de Congolais contre le président Kabila qui aurait dû quitter le pouvoir en décembre 2016.