Une nouvelle piscine olympique à Louvain la Neuve? Le montage financier n'est pas encore bouclé…

Le nouveau bassin coûtera 12,8 millions d’euros. La Région a annoncé un subside de 5,2 millions. Restent donc 7,6 millions.

Qui les mettra sur la table ? Eh bien, ce n'est pas encore décidé. Les négociations vont avoir lieu entre la Ville, l'UCL et la Fédération Wallonie Bruxelles. Mais dire aujourd'hui que le dossier est bouclé, c'est prématuré.

"Je n’ai pas encore reçu d’informations ni de notifications officielles, a répondu Rachid Madrane, le ministre des Sports à la Fédération Wallonie Bruxelles, au parlement suite à une question du député MR Olivier Maroy. Quant à la subvention wallonne, vous me parlez du montant. Moi, en tout cas, on ne m’en a pas encore parlé, pour ce qui est annoncé comme la construction d’une nouvelle piscine olympique à Louvain-la-Neuve. Mais notre intervention dans le financement de cette piscine devra aussi être intégrée dans une analyse globale, par l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, il faudra nous concerter avec les autres copropriétaires (la ville d’Ottignies/Louvain-la-Neuve et l’UCL) pour qu’une décision puisse être prise au niveau du conseil d’administration. Et puis, le cas échéant, le gouvernement devra aussi s’impliquer dans ce dossier. Et, toujours le cas échéant, me mandater pour pouvoir avancer là-dessus."