Une nouvelle piscine à Forest: la commune veut s'inspirer du Grand Large à Mons

Ce mercredi, sur les antennes de BX1, le bourgmestre de Forest Marc-Jean Ghyssels (PS) exposait l'urgence à créer une piscine sur le territoire de sa commune. Il faut dire que ce dossier devient brûlant: les interpellations de l'opposition sont nombreuses à ce sujet surtout depuis que Saint-Gilles, commune voisine, a décidé de ne plus accueillir les petits forestois dans son bassin de Victor Boin. Finalement, une solution temporaire a été trouvée pour 2018-2019. Mais après? Depuis 2007 D'où cette idée de construire une piscine à Forest, afin de ne plus dépendre des installations d'autres communes. Ahmed Ouartassi (PS), l'échevin des Sports, rappelle que le projet n'est pas neuf. "En 2007, je rencontrais le secrétaire d'Etat régional aux infrastructures sportives Emir Kir à ce sujet", se souvient l'échevin. "A l'époque, les budgets régionaux ne permettaient pas de nous aider en ce sens. Malgré tout, nous avions rentré d'autres dossiers comme la nouvelle salle de sports du Bempt, qui fonctionne aujourd'hui." Le projet de construction d'une piscine à Forest n'est pas oublié pour autant. L'échevin relance les ministres Madrane et Laanan mais les budgets ne sont toujours pas disponibles. "En 2018, une nouvelle ordonnance régionale est adoptée. Elle prévoit l'octroi de subsides aux investissements dans les infrastructures sportives. Une enveloppe de 45 millions est prévue avec une priorité, le soutien à la construction de nouvelles piscines." En Région bruxelloise, celles-ci sont de moins en moins souvent accessibles, en raison de travaux de rénovation. De plus, en activité, celles-ci sont très vite saturées en raison du boum démographique. "Avec cette nouvelle ordonnance, nous sautons à nouveau sur l'occasion. La Région prévoit de subsidier la construction à 100% avec un plafond de 10 millions d'euros et 50% du montant des études."

Des zones pour enfants. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Piscine olympique de 50 mètres, espaces récréatifs... Mais quelle type de piscine souhaite Forest? "J'ai visité les piscines de Ganshoren, Saint-Josse, Molenbeek mais également celle du Grand Large à Mons", précise l'échevin Ahmed Ouartassi. "C'est ce dernier modèle qui nous inspire. En clair: une piscine aux dimensions olympiques, soit 50 mètres (33 mètres à Mons) et 8 couloirs, que l'on peut couper en deux. Mais ce n'est pas tout. Il y a des espaces récréatifs, des toboggans, des espaces pour personnes à mobilité réduite, pour les tout-petits, un espace buvette moderne... Bref, c'est un ensemble d'éléments qui pourraient se retrouver dans notre projet de piscine." Coût à Mons: 19 millions d'euros. "A Forest, il ne sera peut-être pas nécessaire de proposer l'ensemble des possibilités", nuance tout de même l'échevin. Toujours est-il qu'une piscine de cette taille - 3.750 mètres carrés rien que pour le bâtiment - prend de la place. "Deux implantations potentielles sont envisagées. Soit un espace de 10 hectares rue du Charroi, à la limite avec Anderlecht, entre les lignes de chemins de fer, à deux pas de Diamond Board. Cet espace est d'ailleurs repris dans notre Contrat de Quartier Wiels-Senne. Un bémol toutefois: l'accessibilité en transports en commun est compliquée. Autre site possible: sur l'ancien terrain de rugby du Bempt. Le Bempt est desservi cette fois par plusieurs lignes de trams et de bus. De plus, au Bempt, nous pourrions concentrer une grande partie de notre offre sportive." Une telle infrastructure serait-elle viable financièrement? "A Mons, c'est une société privée qui gère la piscine. Elle a d'ailleurs pris en charge la conception du projet, sa construction, sa gestion et son exploitation. Exploiter une piscine, Forest n'est pas en mesure de le faire à ce stade. Mais suite à une convention avec la commune, on peut imaginer qu'à Forest, une part des recettes soit reversée par le gestionnaire privée à la commune."

Une rivière artificielle. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Beliris? Société privée? Gestion communale? Autre solution, la gestion en interne ainsi que le financement et la réalisation de A à Z par Beliris, l'accord de coopération Etat fédéral-Région bruxelloise. "Dans ce cas-là, Beliris prend en charge l'ensemble des coûts de construction et Forest ne doit pas débourser un euro. Reste qu'il faudra alors par la suite imaginer le mécanisme de gestion de la piscine, par la commune ou une ASBL paracommunale." Ou une intercommunale comme le suggère aussi Marc-Jean Ghyssels, le bourgmestre de Forest. "Il faut savoir que cette future piscine pourrait attirer 300.000 clients potentiels avec un rayonnement qui va au-delà du territoire communal. Reste effectivement la question de la prise en charge des frais d'entretien et d'exploitation." Evidemment, Forest n'est pas encore là. Mais le dossier est sur la table. Si tous les voyants passent rapidement au vert, "nous pouvons imaginer une construction pour la fin de la prochaine législature." Ce dossier est donc un argument électoral de poids pour le PS en vue des élections du 14 octobre prochain. En tout cas, ce jeudi matin, l'exploitant de la piscine de Mons a présenté son modèle économique au collège des bourgmestre et échevins. Reste à ce dernier à répondre à la forte demande des administrés, sauf si ceux-ci décident de modifier la majorité en place et que le projet de piscine tombe à l'eau.

Des jeux aquatiques. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA