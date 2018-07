Une nouvelle maison de repos à Bellefontaine (Tintigny)

Elle va en fait remplacer le home de Marbehan, dans l'entité de Habay. Ce dernier étant devenant vétuste, les propriétaires sont partis à la recherche d'un nouveau site pour construire du neuf.

Prévu au départ sur le site Lambiotte (Marbehan), la dépollution a traîné et le prix du terrain était devenu excessif. Le projet a donc échoué et a finalement atterri dans la commune voisine, qui l'a accueilli à bras ouvert.

"Elle sera située à Bellefontaine. Un espace a été réservé dans un lotissement privé, explique Benoît Piedboeuf , député-bourgmestre de Tintigny. C’est situé à côté d’un bois, tout près aussi d’un bassin d’orage. C’est un très joli site."

Le lotissement se situe au lieu-dit des "Gens morts".

La maison de retraite prévoit dans un premier temps le transfert des 51 lits de Marbehan, mais ensuite une extension allant jusqu'à 80 lits. Le tout sur une surface de 5000 m², avec deux étages.

Le rez-de-chaussée sera dédié aux lieux de vie. "Il y a une grande recherche au niveau des lieux de vie commun : le restaurant, les salles de séjour, les coins de détente…, déclare Jean-Luc Peigneur, le promoteur. Déjà, aujourd’hui, l’accent avait été mis à Marbehan sur les activités et le développement de l’intergénérationnel. Il y a aussi l’envie de profiter de la nature magnifique qui nous entoure. Des coins seront également prévus pour l’accueil des animaux. Nous voulons que le lieu soit le plus convivial possible."

Il est également prévu de construire 16 résidences-service.

On en est à présent au stade de la demande de permis de bâtir. L'investissement est de l'ordre de 7 millions d'euros.