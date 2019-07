Une nouvelle gare pour Nivelles : une demande de permis déposée par la SNCB

La SNCB vient d’introduire une demande de permis d’urbanisme pour un nouveau bâtiment à destination des voyageurs de la gare de Nivelles. Un chantier qui s’inscrit dans le cadre de la future ligne RER entre Bruxelles et Nivelles. Celle-ci nécessite en effet une mise à quatre voies de l’actuelle ligne 124 et donc une adaptation des infrastructures des gares traversées, notamment celles du Brabant wallon. On pense notamment au nouveau point d’arrêt de Braine-Alliance. Mais toutes les gares concernées subiront, ou subissent déjà, des aménagements de plus ou moins grande ampleur : parkings, accès PMR, rénovation des bâtiments voyageurs… La SNCB a prévu une enveloppe totale de 61 millions d’euros pour ces travaux sur la ligne. Dans notre province, les gares qui subiront le plus important lifting sont celles de Waterloo et de Nivelles.

Un bâtiment plus proche du parking

À Nivelles, il faudra carrément déplacer le bâtiment destiné aux voyageurs. Ce qui explique la demande de permis introduite cette semaine. "Pour permettre l’ajout de deux voies, dans le cadre de la mise à quatre voies pour le futur RER, les voies doivent être décalées plus au nord, ce qui nécessite un déplacement de la gare", précise Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "Nous en profitons donc pour construire un bâtiment plus confortable et plus convivial pour les voyageurs. Il sera construit à côté du couloir sous voies, dans le prolongement du nouveau parking. Il tiendra compte au mieux des nouvelles attentes des voyageurs, avec notamment un parking vélos sécurisé et une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite", poursuit-elle.

Début des travaux avant un an ?

L’actuelle gare ne devrait en principe pas être rasée, mais mise en vente ou en location pour une nouvelle affectation. Le nouveau bâtiment sera construit sur un terrain qui appartient à la SNCB. L’enquête publique va bientôt démarrer, dans le cadre de la demande de permis. Si la procédure suit normalement son cours, les travaux commenceront fin 2019-début 2020. Elle devrait donc accueillir ses premiers voyageurs avant la mise en service de la ligne RER, prévue quant à elle pour décembre 2029.