Une nouvelle gare à Anderlecht dès le 13 décembre

Comme annoncé dans le plan de transport 2020-2023 pour Bruxelles, une nouvelle gare sobrement baptisée "Anderlecht" sera bientôt ouverte, à proximité du campus Céria, de la station de métro et du ring. Dès le dimanche treize décembre, ce nouveau point d’arrêt de la SNCB va desservir la commune d’Anderlecht. Il s’agit d’un nouvel arrêt de la ligne S3 du RER bruxellois, qui relie Termonde à Zottegem. Les travaux sont actuellement en voie de finalisation.

Le réseau suburbain de Bruxelles et de ses environs, se verra doté de sa 144e gare (la 35e gare à l’intérieur de Bruxelles). Le train S existant entre Zottegem, Bruxelles-Central et Termonde s’y arrêtera toutes les heures, tous les jours y compris le week-end, avec des arrêts à Anderlecht, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord et Schaerbeek.

Cette nouvelle station s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement lancé en 2013. Les voies ont été doublées pour permettre aux trains rapides de ne pas être ralentis.