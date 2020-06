Une nouvelle étude montre que la présence internationale à Bruxelles représente 20% de l’économie et 23% de l’emploi

La présence internationale à Bruxelles génère jusqu’à 20% de l’économie régionale et jusqu’à 23% de l’emploi dans la Région, soit plus de 162.000 emplois, révèle une nouvelle étude parue mardi et menée à l’initiative des autorités régionales.

Cette publication, intitulée "Bruxelles, Capitale Internationale – les chiffres 2020", a été réalisée à l’initiative du commissariat à l’Europe et aux Organisations internationales, dévoile "de façon approfondie" les chiffres clés sur la présence internationale à Bruxelles, avec une attention particulière sur les impacts économiques induits par la présence des institutions européennes et internationales sur son territoire.

L’étude, menée par le département R&D de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et sur des données statistiques récoltées par l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), arrive à la conclusion que ce sont au total 48.909 personnes qui travaillent pour les organisations européennes et internationales à Bruxelles. Et jusqu’à plus de 50.000 en y incluant les stagiaires.

Au total, 38 organisations de l’Union européenne (dont le Parlement européen, le Conseil, le Conseil de l’UE et la Commission, ainsi que des organes consultatifs, comme le Comité économique et social européen et le Comité des Régions) ont leur siège ou un bureau de liaison dans la Région de Bruxelles-Capitale. C’est également le cas pour l’Otan et huit de ses agences et centres qui y sont liés, 25 programmes et agences des Nations unies et quelque 32 autres organisations intergouvernementales de tailles variables.

Les principales institutions européennes emploient à elles seules 37.000 personnes à Bruxelles, souligne le document.

Pour le reste, il s’agit principalement de divers organes et institutions, tels que les agences exécutives, les entreprises communes et les bureaux de représentation de plusieurs institutions de l’UE ayant leur siège ailleurs.

À l’exception des données statistiques qui ont été fournies par l’IBSA, la plupart des données se rapportent à la période 2018-2020. Les estimations d’impact se réfèrent aux années 2016-2017, en y incluant le lobbying, mais pas les activités des entreprises étrangères et multinationales implantées à Bruxelles.