Une nouvelle démission qui fait l'effet d'une bombe à Neufchâteau

Mariline Clementz, de la liste Troisième Piste, a annoncé hier par voie de communiqué, qu'elle démissionnait de son poste d'échevine. Elle explique que depuis la démission de la Bourgmestre Michèle Mons Delle Roche, les tensions ne se sont pas apaisées au sein de la majorité. L'idée de gouverner avec un Collège minoritaire au Conseil, n'est, pour elle, pas envisageable dans la durée, pour le bien de la démocratie. Elle reste néanmoins conseillère communale. Cette démission rebat complètement les cartes à Neufchâteau. C'est désormais François Huberty dans l'opposition et son groupe "Agir ensemble" qui ont la main.

Et si c'était encore improbable il y a quelques jours, une large majorité pourrait voir le jour entre les deux principales listes "Pour Vous" et "Agir Ensemble". Ce serait François Huberty, le nouveau Bourgmestre. Pour Simon Defat, l'actuel Premier Echevin et chef de file de "Pour Vous" ce n'est pas là l'essentiel :

"Ce qui est important c'est la population, ce qu'on a comme projet derrière, c'est pouvoir travailler dans l'intérêt commun. Que ce soit monsieur Huberty qui passe bourgmestre, est normal par rapport aux mathématiques électorales. Il faut travailler ensemble dans la même direction. Et je pense que dans l'intérêt de la population, cette alliance entre les deux listes les plus fortes, est quelque chose qui peut amener du positif pour Neufchâteau. Il y a des convergences, au niveau de certains dossiers, au niveau de la vision urbanistique, au niveau de la gestion du personnel. Il y a pas mal de convergences oui."

François Huberty, chef de file "Agir Ensemble" veut clairement tourner le dos aux querelles du passé :

"Je l'ai dit et répété, le jour où on monte en majorité, où "Agir Ensemble" rentre dans l'exécutif, c'est en effet pour oublier toutes ces querelles du passé et pouvoir regarder vers le futur. C'est une des premières conditions. Poursuivre dans cette lignée positive."

A noter que rien n'est fait. "Agir ensemble" va aussi rencontrer la liste "Troisième piste".