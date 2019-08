Une navette autonome circule sur le campus médical de la VUB et de l'UZ à Jette

Des chercheurs de l’ULB et de la VUB vont tester cette navette autonome pendant 6 mois. Ils ont choisi ce campus car il leur permet d’étudier la relation entre l’homme et la machine avec un large éventail d’utilisateur. " Le Brussels Health Campus s’étend sur près de 32 hectares où circulent chaque jour des milliers d’étudiants et quelque 5000 travailleurs. L’hôpital universitaire compte près de 400.000 consultations et plus de 30.000 hospitalisations par an, ce qui représente des centaines de patients et de visiteurs chaque jour " note Lieselot Vanhaverbeke, coordinatrice du projet pour la VUB. " Cette diversité de publics et de circulations fait du campus un lieu approprié pour notre recherche : nous allons pouvoir étudier l’acceptation des modes de transports différents, l’aménagement du territoire, l’amélioration des infrastructures et les développements techniques qui y sont associés ".

L’objectif de cette équipe de chercheurs est, à terme, est d’écrire une feuille de route des " bonnes pratiques " pour le développement du transport autonome en région bruxelloise.