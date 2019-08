Une mère et ses fils condamnés jusqu'à deux ans de prison pour trafic de drogue

Une mère et ses deux fils ont été condamnés jeudi, par la chambre des vacations du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, pour trafic de drogue à respectivement une peine de travail de 100 heures, 18 mois de prison avec sursis probatoire et deux ans de prison ferme. Le fils qui écope de la peine la plus lourde avait arraché son bracelet électronique en sortant de la précédente audience. Il est considéré comme étant en fuite car il n'a plus donné signe de vie depuis trois semaines.

Les deux frères vendaient de la cocaïne, de l'ecstasy et du cannabis. Leur mère était au courant de ce trafic qui "servait à remplir le frigo" car les allocations sociales ne suffisaient plus, selon le trio. Il arrivait également à la mère de servir des consommateurs en l'absence de ses garçons.

Mère et fils consommaient de la drogue ensemble. Le père de famille, bien connu de la police, n'était pas poursuivi dans le cadre de cette affaire.

D'autres personnes ont été condamnées pour ce trafic à des peines de six mois et un an de prison.