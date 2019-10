Une marche blanche prévue dimanche à Bruxelles pour le jeune Mehdi percuté par la police

Une marche blanche est organisée ce dimanche à Bruxelles par la famille de Mehdi, un jeune de 17 ans décédé après avoir été percuté par une voiture de police le 20 août dernier.

Le rassemblement commencera à 14h00 place De Brouckère et l'événement se terminera à 18h00 place de l'Albertine, où des discours seront prononcés par des membres de sa famille. Cette marche a été autorisée par la police. La famille demande à ce qu'elle soit pacifique. Elle appelle les participants à venir, de préférence, habillés de blanc.

"Il était jeune et innocent", estime son grand-frère Ayoub Bouda, âgé de 24 ans. "On ne veut pas que sa mort soit classée comme un simple fait divers. C'était un jeune, un mineur. Il n'avait pas conscience de tout et il est mort brutalement. On voudrait connaître la vérité sur sa mort, car on n'a pas eu d'explication. Après, on aimerait obtenir justice pour lui. Il est parti trop tôt. Malgré ce qu'on peut dire, c'est lui la victime (...)".

La famille s'est constituée partie civile. Une instruction judiciaire pour homicide involontaire a en conséquence été ouverte, a précisé ce mardi la porte-parole du parquet Stéphanie Lagasse.

Pour rappel, Mehdi a été percuté par une voiture de police de la zone de Bruxelles-Ixelles qui se rendait à vive allure sur les lieux d'un cambriolage le mardi 20 août au soir, vers 23h50, rue Ravenstein à Bruxelles. Malgré les tentatives pour le réanimer, il est décédé des suites de ses blessures.

Le jeune homme s'était soustrait à un contrôle de police, réalisé dans le cadre d'une opération pour lutter contre le trafic de drogues aux alentours du Mont des Arts. Il s'est enfui par la galerie Ravenstein. Il était poursuivi par des agents de police quand l'accident a eu lieu. La police de la zone Bruxelles-Ixelles a contacté la zone de police de Bruxelles-Nord pour faire les constatations d'usage.

Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Des témoins ont été entendus et les images des caméras de surveillance ont été visionnées.